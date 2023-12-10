على رأسهم الصقر.. أساطير إفريقيا تتوافد على المغرب لحضور حفل الكاف

توافد على مدينة مراكش نجوم الكرة الأفريقية، من أجل حضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، والذي يقام في قاعة المؤتمرات بالمدينة الحمراء، غدًا الإثنين.

وسيخوض أساطير الكرة الأفريقية قبل الحفل مباراة استعراضية بحضور رئيس اتحاد الكرة المغربي، ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

وضمت قائمة المدعوين لهذا الحفل، صامويل إيتو، وباتريك مبوما (الكاميرون)، الحاجي ضيوف، وخاليلو فاديجا (السنغال)، إيمانويل أديبايور (توجو) جاي جاي أوكوشا، ونوانكو كانو، جون أوبي ميكيل (نيجيريا)، جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)، كالوشا بواليا (زامبيا)، أحمد حسن مصر، ونجوم آخرون سيمثلون مفاجأة للحضور.

ويترقب الجميع، من سيتوج بالكرة الذهبية الأفريقية التي تشهد حضور النجمين العربيين محمد صلاح من مصر، وأشرف حكيمي من المغرب، والنيجيري أوسيمين.