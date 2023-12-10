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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صابرين تدلي بصوتها الانتخابي بلجنة مركز شباب الشيخ زايد

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

أدلت الفنانة صابرين بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنتها الانتخابية داخل مركز شباب الشيخ زايد الرياضي، ضمن فعاليات اليوم الأول من بدء العملية الانتخابية في الداخل.

صابرين تدلي بصوتها الانتخابي بلجنة مركز شباب الشيخ زايد

شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

الكومي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابية، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبون عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية الفنانة صابرين الانتخابات الرئاسية 2024 مركز شباب الشيخ زايد العملية الانتخابية المرشح عبدالفتاح السيسي

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