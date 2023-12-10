مستقبل وطن: المشهد الانتخابي رائع منذ أول ساعة ويدل على وعي الشعب المصري

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المشهد الانتخابي رائع منذ أول ساعة في جميع أنحاء الجمهورية، ويدل على وعي الشعب، والتنظيم الرائع، والالتزام بكل ما قالته الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا خرق انتخابي واحد لأي مرشح.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبال كثيف من الناخبين في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعات الأولي بحشود كبيرة، وهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب وبالتالي حشدت الأحزاب خلفهم.

انتخابات رئاسية

ولفت إلى أن هذه ليست أول انتخابات رئاسية وليست الأخيرة، فالديمقراطية شجرة تروى وتكبر يوما بعد يوم، وفي الانتخابات اللاحقة سيظهر كيف ترسخ الديمقراطية والعمية الانتخابية، والأحزاب تقوم بدور وطني عظيم، حتى الأحزاب المساندة للمرشحين الآخرين يحاولون إثبات وجودهم وإخراج أفضل مالديهم.