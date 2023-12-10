عصام شيحة: الساعات الأولى من بداية الانتخابات شهدت إقبالا غير متوقع

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات شهدت إقبال شديد منذ الساعات الأولى، في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.



وأضاف عصام شيحة، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن هناك لجان تأخرت في فتح أبوابها لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة، مشيرا إلى أن ذوي الهمم عانوا في التصويت قليلا اليوم.



واسترسل: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دونت الملحوظات وقامت بإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي يتم تدارك تلك النقاط في الأيام القادمة.



ولفت إلى أن كان هناك كثافة واضحة داخل العديد من اللجان.

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