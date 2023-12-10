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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دستوري: إقبال المصريين بكثافة على لجان الانتخابات أبهرني كثيرا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ قانون دستوري، إنه كان سعيد للغاية حينما استيقظ صباحا وجد كثافة عالية أمام صناديق الانتخابات المختلفة، "كانت مفاجأة بالنسبة ليا أن الزحام على صناديق الانتخابات مستمر على مدار اليوم، وانا مكنتش مصدق حجم الإقبال الضخم".

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "المغازي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن نزول الشعب المصري بكثافة كبيرة من الساعات الأولى بجميع الفئات المختلفة هي رسالة قوية من الشعب المصري. 

وتابع، أن الشباب تواجدوا في الانتخابات أكثر من أي فئة من الفئات الأخرى، موضحا أن الانتخابات الرئاسية جاءت وسط أحداث معينة جعلت الشعب يخاف على الأمن القومي، "اللي انا شوفته النهاردة هو مفاجأة كبيرة جدا، ولكن عشان أنا شفت الكلام ده في انتخابات المصريين في الخارج فكان انبهار كبير بالنسبة ليا". 

وواصل أن المصريين في الخارج قدموا ملحمة قوية أيضا في الانتخابات الرئاسية وخاصة السيدات، "نفس المشهد شوفناه النهاردة السيدات بتاخد أبنائهم، والأولاد مبسوطين وفرحانين، وده من ناحية الزرع للناحية الوطنية داخل الأبناء". 

وأكد على أنه فخور جدا بما قدمه الشعب المصري اليوم في الانتخابات الرئاسية، ودائما ما يتصدر المشهد في أي موقف أو رهان للدولة المصرية. 

الانتخابات الرئاسية صناديق الانتخابات عبد الله المغازى أستاذ قانون دستوري برنامج الحياة اليوم محمد شردي

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