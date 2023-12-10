برلماني: إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية لم اشهد مثله في حياتي

قال النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب، إنه سبق وحضر أكثر من استحقاق انتخابي من قبل، ولكن ما حدث اليوم لم يشهده من قبل، إذ كان هناك إقبال منقطع النظير من المواطنين على لجان الانتخابات المختلفة، متابعا “الناس كانت موجودة قبل فتح اللجان بساعة واتنين”.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الشعب يعلم حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، والجميع يرغب في المشاركة، موجها رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "الشعب المصري فعلا بيحبك من تلقاء نفسه، ومفيش حد جبره على حبك، الناس نازلة بتحبك، ودي مفيش حد لي فضل فيها، والله على ما أقول شهيد".

وتابع إيهاب العمدة، أن الإقبال في الانتخابات الرئاسية اليوم لم يشهده من قبل، ليس فقط في منطقة الزاوية الحمراء والشرابية فقط لا غير ولكن في كل الدوائر المختلفة.

واستكمل موجها رسالة لأهالي دائرته: "مهما الواحد عملكم مش هيوفي حقكم، الناس شرفتنا، وحب غير عادي من الناس للرئيس السيسي، ربنا يحرس مصر".