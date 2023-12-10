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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة خلال تفقد لجنة المغتربين: تواجد الطلاب بكثافة يدعو للفخر

صدى البلد

أكد   الدكتور شريف يوسف خاطر أن المشاركة الفعالة لمنتسبى الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024 و تواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف فاق توقعات الجميع، تعكس الوعى لدى الطلاب  بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم متابعًا إن المشهد اليوم يرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وإن الشعب المصرى بكافة أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنصورة لمقر  اللجنة الانتخابية للمغتربين بالقرية الأولمبية بالجامعة لتفقد مدي توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم 
بحضور  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة 
جدير بالذكر أن لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية تم تجهيزها من الهيئة الوطنية للانتخابات ليستطيع المغتربين و منسوبى الجامعة المقيمين خارج محافظة الدقهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم تيسيرًا عليهم لممارسهم حقهم الدستورى دون تحمل مشقة وعناء السفر.

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