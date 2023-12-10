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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الطوابير تعكس الوعي.. النائبة أسماء الجمال تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة |صور

صدى البلد

أدلت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ونائبة حزب الوفد اليوم الأحد، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2023، وسط حضور كبير من الناخبين، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول.

واكدت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ونجاح العملية الانتخابية رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.

وطالبت "الجمال"، عقب إدلائها بصوتها، المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي، مراهنة على وعي المواطن الأن بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

 

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