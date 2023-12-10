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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخولي: المشهد الانتخابي رائع منذ أول ساعة في أنحاء الجمهوري

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هناك إقبال كثيف من الناخبين في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعات الأولى بحشود كبيرة، وهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب وبالتالي حشدت الأحزاب خلفهم.

وأضاف حسام الخولي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن  المشهد الانتخابي رائع منذ أول ساعة في جميع أنحاء الجمهوري، ويدل على وعي الشعب، والتنظيم الرائع، والالتزام بكل ما قالته الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا خرق انتخابي واحد لأي مرشح.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن هذه ليست أول انتخابات رئاسية وليست الأخيرة، فالديمقراطية شجرة تروى وتكبر يوما بعد يوم، وفي الانتخابات اللاحقة سيظهر كيف ترسخ الديمقراطية والعمية الانتخابية، والأحزاب تقوم بدور وطني عظيم، حتى الأحزاب المساندة للمرشحين الآخرين يحاولون إثبات وجودهم وإخراج أفضل مالديهم.

 

مستقبل وطن المشهد الانتخابي الانتخابات الرئاسية الانتخابات حسام الخولي

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