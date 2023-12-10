أحمد موسي: تصويت المصريين اليوم معناه مساندتهم للدولة

علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية، قائلا: “اليوم هو يوم عظيم جدا، شوفوا شباب وبنات مصر واقفين ازاى أمام اللجان والمصريين أنفسهم، وتلك هي رسالة اليوم”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “شباب مصر اللي نزلوا بوريهولكم من سوهاج والسخنة وميناء السخنة اليوم كان أطول طابور للتصويت بالألاف، ونفس الشئ بجامعة سوهاج” ، موضحا أن تصويت المصريين اليوم معناه مساندتهم الدولة المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسي: “روح حلوان ولا دار السلام ولا الجمالية ولا الشرقية ولا الأقصر ولا أسوان ولا الفيوم ولا إسكندرية، كلهم بيصوتوا اليوم فى الإنتخابات الرئاسية، وأحي مصر كلها”.