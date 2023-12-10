الانتخابات الرئاسية 2024| برلمانية تدلي بصوتها: حق دستوري لكل المصريين

أدلت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك أمام لجنتها بمدرسة الشهيد محمد مصطفي الابتدائية – مدرسة دراو بنين سابقا- في محافظة أسوان، مؤكدة أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.

وقالت النائبة نيفين حمدي، عقب الادلاء بصوتها، إن ما شهدته اللجان منذ الساعات الأولي لبدء عمليات الاقتراع بكافة قري ومراكز محافظة اسوان، من توافد المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات الهامة، يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن المصريين جميعا ضربوا اليوم أروع الأمثلة في الوطنية وحب الوطن، خلال اصرارهم علي التواجد امام اللجان والمقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس يعبر عن امالهم وطموحاتهم ويحقق لهم الحياة الكريمة ، لافته الي أن صورتهم اليوم بمثابة رساله للعالم أجمع مفادها وعيهم بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ علي أمنها وسلامة شعبها.

ودعت نائبة حماة الوطن، المواطنين لأهمية النزول والمشاركة والتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لما تمثله علي المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأيضا ستكون مثالاً ونموذجاً يحتذى به الأجيال الحالية والقادمة، وما سينتج عن مشاركتهم من عوامل داعمة لتحقيق الامن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمنها ويحلم بيها كل المصريين.

وأضافت نائبة أسوان، أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي أحد أهم مبادئ الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت منذ 10 سنوات، وهو ما يتوجب من أي مواطن مصري حريص على أمن واستقرار وازدهار بلده، أن يشارك ويدلي بصوته لاختيار الرئيس الذي عبر بالوطن الي بر الأمان وحافظ علي أمنها في وسط تحديات وازمات شدها العالم ، فنحن اذا على أعتاب جني ثمار تلك الإنجازات بسواعد ووعي المصريين والقيادة الحكيمة الرشيدة .

وأشادت نيفين حمدي، بجهود وأداء الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل سهوله وييسر امام الناخبين بلجان الاقتراع علي مستوي المحافظة، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، تجاه الاستحقاق الدستوري وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين بكافة طوائفهم ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف علي كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة.

ووجهت نائبة أسوان، الشكر والتقدير لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة علي جهودهم الحثيثة للتيسير علي كافة المواطنين وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات ان وجدت لخروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يعبر عن وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الذي يراه العالم ويتابعه كافة المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الاعلام المختلفة.