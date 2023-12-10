زحام شديد.. أحمد موسى: مفاجأة في الساعة الأخيرة أمام لجان الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك زحام شديد في لجان كثيرة قبيل الموعد الرسمي لغلق باب اللجان، وقد تشهد مدها لوقت إضافي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم تغطية خاصة لـ الانتخابات الرئاسية، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مشاهد الانتخابات الرئاسية كانت لافتة بعدما قالوا “محدش هينزل ينتخب” لأن النتائج محسومة، موضحا أن صور اليوم أكبر رد على المشككين.

وقدم أحمد موسى التحية لكل القضاة الأجلاء المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024، مشيدا بالشباب العظيم الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بصوتهم وكل الفئات، مؤكدا أن الشباب في لجنة المغتربين عند البوابة الثالثة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

الكثافة على اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية

وتابع أحمد موسى “والله ما في واحد توقع كل هذه الكثافة على اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول”،

وقال “الناس بالآلاف أمام اللجان، وشوفوا دمياط وأهلها، طيب شوفوا أولادنا وشبابنا وأساتذنا بجامعة سوهاج، طيب هذا الطابور الذي لا ينتهي بالسخنة، ولا هناك في البدرشين وحلوان وأهل المعصرة”.

واستطرد “الانتخابات في الفيوم ما شاء الله، والإسكندرية الله أكبر والعاصمة حاجة ولا أروع، يااه على جمال المعصرة وأهلها والشباب والمرأة المعادلة الأهم والرقم الأصعب وأثبتوا وعيهم من أجل وطنهم العظيم”.