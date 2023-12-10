عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زحام شديد.. أحمد موسى: مفاجأة في الساعة الأخيرة أمام لجان الانتخابات الرئاسية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك زحام شديد في لجان كثيرة قبيل الموعد الرسمي لغلق باب اللجان، وقد تشهد مدها لوقت إضافي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم تغطية خاصة لـ الانتخابات الرئاسية، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مشاهد الانتخابات الرئاسية كانت لافتة بعدما قالوا “محدش هينزل ينتخب” لأن النتائج محسومة، موضحا أن صور اليوم أكبر رد على المشككين.

وقدم أحمد موسى التحية لكل القضاة الأجلاء المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024، مشيدا بالشباب العظيم الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بصوتهم وكل الفئات، مؤكدا أن الشباب في لجنة المغتربين عند البوابة الثالثة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

الكثافة على اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية

وتابع أحمد موسى “والله ما في واحد توقع كل هذه الكثافة على اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول”، 

وقال “الناس بالآلاف أمام اللجان، وشوفوا دمياط وأهلها، طيب شوفوا أولادنا وشبابنا وأساتذنا بجامعة سوهاج، طيب هذا الطابور الذي لا ينتهي بالسخنة، ولا هناك في البدرشين وحلوان وأهل المعصرة”.

واستطرد “الانتخابات في الفيوم ما شاء الله، والإسكندرية الله أكبر والعاصمة حاجة ولا أروع، يااه على جمال المعصرة وأهلها والشباب والمرأة المعادلة الأهم والرقم الأصعب وأثبتوا وعيهم من أجل وطنهم العظيم”.

أحمد موسى انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الشباب المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

ترشيحاتنا

رجال لا تنام.. أحمد موسى: تأمين الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم

قبل غلق اللجان.. استمرار توافد الناخبين على لجان بني سويف وسوهاج| صور

عاجل.. الوطنية للانتخابات: مد التصويت باللجان الفرعية حتى آخر ناخب

في لفتة إنسانية..رئيس اللجنة يخرج لمواطن ليدلى بصوته فى الشارع لظروفه الخاصة

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وجه التحية لأهالي الجيزة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: العملية التنظيمية جيدة ولا معوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ