أحمد موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر

علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية، قائلا: “ لا أحد كان يتوقع الإقبال الكبير.. الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “الإقبال كبير جدا على الإنتخابات.. وكنا نتوقع أن هناك ناس نازلين ولكن ليس بتلك الكثافة.. وهناك إقبال بالآلاف أمام الكثير من اللجان".

وتابع الإعلامي أحمد موسي: “هناك إقبال فى الشرقية والفيوم وأسوان ووادي البدراشين وجامعة سوهاج.. يتقدمهم رئيس وأساتذة الجامعة.. والشباب والسيدات والفتيات هم الرقم الأهم والسحري بهذه الإنتخابات فى اليوم الأول".