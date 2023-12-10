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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي

علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية، قائلا: “ لا أحد كان يتوقع الإقبال الكبير.. الشباب نزل ينتخب عشان حس أن بلده في خطر”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”: “الإقبال كبير جدا على الإنتخابات.. وكنا نتوقع أن هناك ناس نازلين ولكن ليس بتلك الكثافة.. وهناك إقبال بالآلاف أمام الكثير من اللجان".

وتابع الإعلامي أحمد موسي: “هناك إقبال فى الشرقية والفيوم وأسوان ووادي البدراشين وجامعة سوهاج.. يتقدمهم رئيس وأساتذة الجامعة.. والشباب والسيدات والفتيات هم الرقم الأهم والسحري بهذه الإنتخابات فى اليوم الأول".

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