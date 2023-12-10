رجال لا تنام.. أحمد موسى: تأمين الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية تؤمن لأول مرة الانتخابات الرئاسية، موضحا أن تأمين وزارة الداخلية للاستحقاق الرئاسي رسالة قوية للعالم بعد مشاهد الإقبال الكثيفة من المصريين على المقار الانتخابية بأن مصر بها وزارة داخلية قادرة على حماية والحفاظ على أمنها.



وأوضح أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية "ناس لا تنام" لا ليل ولا نهار، مبينا أن وزارة الداخلية لديها الرجال القادرة على حماية مصر والدفاع عنها.

وزارة الداخلية تؤمن سير الانتخابات الرئاسية



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وزارة الداخلية تؤمن سير الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات لأول مرة بعد أن كانت القوات المسلحة تقوم بالتأمين الكامل في الانتخابات كما جرت العادة، مشددا على أن وزارة الداخلية لديها الإمكانيات الكاملة لتأمين الماراثون الانتخابي.



ولفت أحمد موسى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يتابع على مدار الساعة تأمين الانتخابات الرئاسية، وأيضا ما يحفظ أمن مصر الداخلي وليس تأمين انتخابات فقط.