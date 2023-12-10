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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علم مصر يرفرف عاليا.. مسيرة حاشدة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي 2024

المسيرة
المسيرة

 

شهد اليوم الأول لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الإسماعيلية ، عدة مشاهد مؤثرة، كان أبرزها تصدر المرأة الاسمعلاوية وتنظيم عدة مسيرات حاشدة تاكيدا علي أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

محافظ الإسماعيلية لصدى البلد: لم نتلق شكاوى من غرف العمليات حتى الآن


من جانبه قاد النائب البرلماني عصام دياب وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اطول مسيرة حاشدة بالمحافظات، انطلقت من مدينة الإسماعيلية الي المعهد الديني بقرية عين غصين، شارك خلالها الآلاف المواطنين ورفرف فيها علم مصر في السماء.


ووجه عضو مجلس النواب رسالة الي شعب الإسماعيلية الواعي الذي يقدم صوره عن إرادة شعب يختار زعيم لجمهورية مصر العربية ويصر على استكمال مسيرة الإنجازات نحو الجمهورية الجديدة ومشاركة حاشده ومشرفة من قيادات وكبار عائلات وشباب محافظة الإسماعيلية لدعم فخامة الرئيس لفترة رئاسية جديده استكمالا لطريق الإنجازات والرؤية المستقبلية لمصر.


وشهدت محافظة الإسماعيلية، اقبال ملحوظ للناخبين علي مدار اليوم الأول لانطلاق الانتخابات  الرئاسية 2024.

واقبل الناخبون علي مدرسة الشهيد الجواد حسني بحي ثان محافظة الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم في أجواء احتفالية وسط تشديد الإجراءات التأمينيةوالاحترازية.

 

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انعقادها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وأعضاء الغرفة ممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالإسماعيلية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الغرفة الرئيسية تتابع أولًا بأول انتظام العملية الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمشاركة الكثيفة لمواطني الإسماعيلية بكافة أطيافهم وبجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت صباح اليوم في التاسعة صباحًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأكد محافظ الإسماعيلية على سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به المواطن الإسماعيلي من حس وطني، موضحًا أن الجيل الجديد بات واعيًا قادرًا على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية في ظل تمكين الشباب الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

وكانت محافظة الاسماعيلية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لمدة ٣ أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

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