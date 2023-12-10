إحالة ناخبة للتحقيق بعد محاولة التصويت مرتين بالانتخابات الرئاسية.. ما عقوبتها بالقانون؟

الإدلاء بالصوت الانتخابي أكثر من مرة في الانتخابات الرئاسية 2024، يعتبره القانون تلاعبًا، ويعاقب عليه بعقوبات قاسية، وهو ما ينتظر سيدة أقدمت على تلك المخالفة الخطيرة، قبل أن يتم ضبطها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أحالتها للتحقيق.

ورصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات، واقعة تصويت إحدى الناخبات في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج في إحدى السفارات بالدول العربية.

وأضافت اللجنة، أنه بالفحص؛ ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت براءيها فيها؛ اتخذت الإجراءات القانونية، وأحالتها لجهة التحقيق.

عقوبة التصويت مرتين في الانتخابات

ويدخل هذا الفعل "التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024" أكثر من مرة، ضمن جرائم التلاعب فى التصويت، والتي يجرمها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتنص المادة 66 من القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاشتراك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

وجاءت العقوبة السابقة، لتطبق على 3 حالاتـ هي:

أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

طريقة الانتخاب الصحيحة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت في الانتخابات الرئاسية، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

المتنافسون على منصب الرئيس

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية، 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.