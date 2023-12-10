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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 9 وإصابة 8 في حريق بمخيم لحركة العمال المعدمين بالبرازيل

حريق
حريق

قالت حركة حركة العمال المعدمين البرازيلية (MST) اليوم الأحد، إن حريقا اندلع في مخيم تابع في ولاية بارا الشمالية ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

ووقع الحادث بسبب ماس كهربائي في الشبكة الكهربائية أثناء تركيب أسلاك الإنترنت في مخيم المزارعين الريفيين، الواقع في مدينة باراوابيباس، بحسب MST.

وقال زعماء المجتمع المحلي في مؤتمر صحفي إن ماس كهربائي حدث في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، عندما لامس هوائي شبكة الجهد العالي، مما أدى إلى إشعال النار في كابلات الكهرباء وبعض الأكواخ في المخيم.

ومن بين القتلى التسعة، ستة من سكان المخيم وثلاثة من العاملين في شركة الإنترنت.

وأصيب ثمانية أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، وخرج سبعة منهم بالفعل، ولا يزال واحد في المستشفى مصابًا بحروق من الدرجة الثانية ولكنه ليس معرضًا لخطر الوفاة.

وبحسب MST، تم احتواء الحريق لاحقًا من قبل فرقة الإطفاء المحلية.

تناضل حركة MST من أجل توزيع الأراضي في البرازيل، وتحتل أحيانًا مناطق تقول إنها لا تنتج شيئًا ثم تسعى لمصادرتها من قبل الحكومة.

والمخيم قريب، لكن بحسب الحركة، لا يشغل مزرعة مساحتها 60 ألف هكتار (150 ألف فدان) في المنطقة التي يقولون إنها نتاج الاستيلاء على الأراضي.

وقال أعضاء المخيم في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد إنهم يتلقون بالفعل مساعدات حكومية، مثل توزيع المياه والغذاء والمساعدة في الجنازة.

وطلب الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا من وزير التنمية الزراعية باولو تيكسيرا ورئيس وكالة حقوق الأراضي في إنكرا سيزار ألدريغي السفر إلى المدينة يوم الأحد 'لمتابعة القضية عن كثب وتقديم كل دعم الحكومة الفيدرالية إلى المدينة'. وقالت الحكومة في بيان لها: 'أسر ضحايا هذه المأساة'.

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