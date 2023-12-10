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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجان المدرسة اليابانية في زايد تغلق صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول| صور

المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية

أغلقت اللجان الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، أبوابها أمام المواطنين، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء فعاليات اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في التاسعة صباحاً.

وفتحت لجان المدرسة المصرية اليابانية أبوابها في التاسعة صباحا أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حالة من السهولة واليسر والتنظيم الأمني.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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