حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة بالأكفان والجثث تثير سخطاً.. شاهد

استعانت علامة متاجر الألبسة الإسبانية زارا في حملتها الدعائية لألبستها بصور أكفان بيضاء، إضافة إلى جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض وكذا بتوابيت للموتى.





وأطلقت العلامة الإسبانية ZARA حملتها الدعائية لألبستها مستعينة بصور أكفان بيضاء، بالإضافة إلى جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض، وكذا عن توابيت للموتى، ودمار مع رسم على ربطه ناشطون بخريطة فلسطين. واعتبر ناشطون أن صور الحملة الدعائية مستوحاة من مشاهد الحرب في غزة.





وسارعت بعد الهجوم الحاد الذي لقيته وأيضا تزايد السخط الشعبي ضدها إلى سحب الصور من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإبقاء على أخرى لا توجد بها تلك الدلالات، لكنها لم تعلق بشكل رسمي بعد على الجدل الدائر حالياً.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.