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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: انتهاء التصويت في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  غلق الصناديق الانتخابية في نهاية اليوم الأول في تمام الساعة 9 مساءا من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة بالمحافظة .


وقال " مختار " خالص الشكر والتقدير لأبناء الدقهلية الذين شاركوا اليوم في الانتخابات الرئاسية وادعوا الجميع بمواصلة المشاركة غدا  والنزول الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لكي تكون الدقهلية في طليعة المحافظات كما هي دوماً في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأشار " المحافظ " الي أن شعب الدقهلية صنع اليوم ملحمة وطنية وأثبت للعالم مدي وعيه وحبه لوطنه والوقوف بجانب دولته من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

 

الاستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسية و الانتخابات الرئاسية اللجان الانتخابية الوطنية للطوارئ والسلامة لدولة المصرية ملحمة وطنية معاهد الأزهرية

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