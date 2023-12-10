اعتقال نشطاء هونج كونج المؤيدين للديمقراطية قبل بدء انتخابات منطقة الوطنيين

ألقي القبض على ثلاثة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، اليوم الأحد، قبل بدء التصويت في انتخابات منطقة 'الوطنيين فقط' التي همشت شخصيات معارضة شعبية سابقة في المدينة وسط حملة قمع تتعلق بالأمن القومي.

وتسعى الحكومة المؤيدة للصين إلى تعزيز نسبة الإقبال، حيث يرى بعض المراقبين أن أعدادًا كبيرة ترفض صناديق الاقتراع، على عكس انتخابات المجالس الأخيرة في عام 2019، خلال الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والتي حققت نسبة إقبال قياسية بلغت 71٪ وانتخابات محلية. انتصار ساحق للمعسكر الديمقراطي.

وقالت الجماعة إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أعضاء من 'رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين' في المنطقة التجارية المركزية. وكانت قد خططت للاحتجاج على 'الانتخابات التي وصفتها بأنها قفص العصافير' والتي قالت إنها تفتقر إلى أي نطاق ديمقراطي، نظرا لمتطلبات التدقيق التي فرضتها السلطات التي منعت فعليا جميع الديمقراطيين من الترشح.

وأضافت المجموعة في بيان: 'يبدو أن حق شعب هونج كونج في التصويت والترشح غائب'، مضيفة أنه تمت متابعتهم منذ مغادرتهم منازلهم في الصباح.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه في 'محاولة تحريض آخرين على القيام بأعمال من شأنها تعطيل انتخابات المجالس المحلية'. وتم احتجاز الثلاثة للتحقيق معهم.

وخفضت اللوائح التي تم تقديمها في يوليو/تموز مقاعد مجالس المقاطعات المنتخبة بشكل مباشر بنسبة 80% تقريبًا عما كانت عليه قبل أربع سنوات.

ويجب على جميع المرشحين الآن الخضوع لفحوصات تتعلق بالأمن القومي وتأمين الترشيحات من اللجان الموالية للحكومة.

وفشلت ثلاث مجموعات مؤيدة للديمقراطية على الأقل، بما في ذلك المعتدلون، وحتى بعض الشخصيات المؤيدة لبكين، في تأمين الترشيحات الكافية.

وتزيد التغييرات من تضييق الحريات الانتخابية في المستعمرة السابقة التي أعادتها بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وأدت حملة القمع بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين لعام 2020 إلى اعتقال أعضاء مجالس المقاطعات السابقين وحل أحزاب المعارضة الرئيسية.

وقال جون لي زعيم هونج كونج أثناء الإدلاء بصوته مع زوجته: 'إنها القطعة الأخيرة من اللغز بالنسبة لنا لتطبيق مبادئ الوطنيين الذين يحكمون هونج كونج'، مدعيًا أن الاستطلاع السابق في عام 2019 تم استخدامه لتخريب الحكم وتعريضه للخطر. الأمن القومي.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول العديد من مراكز الاقتراع حيث تم نشر أكثر من عشرة آلاف شرطي للحفاظ على النظام.

وبينما تقول بعض الحكومات الغربية إن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين قد تم استخدامه لقمع المعارضة، تقول الصين إنه جلب الاستقرار إلى المركز المالي بعد الاحتجاجات الطويلة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

وعلى مدى أسابيع، خرجت الأحزاب الرئيسية المؤيدة لبكين والموالية للحكومة بقوة، ونظمت حملات وزينت الشوارع بالملصقات والنشرات في محاولة لتعزيز الإقبال.

وفي ليلة السبت، أطلق كرنفال على واجهة المرفأ يضم ألعابًا نارية ووجه مغنيو البوب ​​الوطنيون نداءات في اللحظة الأخيرة للناس للتصويت.

وقالت تانغ (27 عاما) التي قالت إنها ستقاطع التصويت، طالبة ذكر اسم عائلتها فقط: 'الطيف الواسع من الأصوات السياسية التي رأيناها منذ أربع سنوات قد انتهى'.

بلغت نسبة المشاركة 15.47٪ الساعة 2:30 ظهرًا. (0630 بتوقيت جرينتش)، انخفاضا من 42% في نفس الوقت في الانتخابات السابقة.

وقال كينيث تشان، عالم السياسة في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ والمشرع السابق المؤيد للديمقراطية: 'من الصعب للغاية الحديث عن الديمقراطية أو التحول الديمقراطي بعد الآن في هونج كونج اليوم'.

واضاف 'ما يفعلونه الآن هو تركيب ما يسمى بهيكل الحكم للوطنيين فقط.'