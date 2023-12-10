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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حقوق الإنسان: إقبال المواطنين على التصويت يعكس وعيهم بمن يمكنه أن ينجو بالسفينة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تختلف تماما عن الاستحقاقات الرئاسية السابقة، ورغم تخوف البعض من نسب الإقبال إلا إني كنت أراهن على وعي الشعب المصري، وبالفعل احتشد المصريون أمام اللجان في التزام وفرحة منقطعة النظير.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إقبال المواطنين على التصويت يعكس وعي المواطن بالموقف الذي تعيشه الدولة المصرية ومن الذي يمكنه أن ينجو بالسفينة إلى بر الأمان.

المواطن المصري

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت إجراءات لوجستية تسهل على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم، وينفذ السادة القضاة ذلك بطريقة قانونية اختفى معها التأخير في التصويت.

وأوضح أن المواطن المصري أصبح الآن مصرا على اختيار الرئيس بنفسه، والشعب المصري هو صاحب القرار، بجانب وجود 4 مرشحين وجميع الأجهزة تقف على مسافة واحدة منهم، والنخب السياسية أيضا قامت بدورها منذ الحوار الوطني.

وذكر أن الأحزاب جابت جميع محافظات مصر من المدن إلى النجوع، وأقامت مؤتمرات انتخابية حاشدة عديدة، بما يشكل طفرة في الحياة السياسية المصرية، والمواطن كان مقتنعا تماما بأهمية ما يجري ويعد بالمشاركة ومصر عليها، وصدقوا وعدهم اليوم فعلا، وهذا يدل دلالة قاطعة أن مصر تسير بخطى ثابتة تجاه الديمقراطية.

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