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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب حقيبة.. حفل زفاف نجلي رجلي أعمال شهيرين بتركيا يثير ضجة

صدى البلد

أثار حفل زفاف نجل وابنة رجلي أعمال شهيرين بولاية أورفا بجنوب تركيا الكثير من الجدل  فقد ظهر العروسان داخل صالة مغلقة في ولاية أورفا والتي تعد واقعة جنوب البلاد وذلك على الحدود مع سوريا، حيث كانت المفاجأة في  ما تحتويه حقيبتها والتي قدمها العريس لعروسه وهي حقيبة مليئة بالذهب للعروس وذلك أمام المدعويين وعدسات الكاميرات والتي كانت توثق تلك اللحظة، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن كمية الذهب بلغت 8 كيلوجرامات.

 

أما عن تفاعل رواد السوشيال ميديا فقد انقسمت بين  مؤيد ومعارض فقد  راي المعارضون أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية منذ سنوات ومنهم من وجد أن تلك الحقيبة تعد هدية شخصية وأمراًلا يجب انتقاد حدوثه.

 

أما عن كمية الأموال التي تعد مقدّمة للعروس فقد بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 208 آلاف دولارٍ أميركي.
 

صالة مغلقة ولاية أورفا عدسات الكاميرات مواقع التواصل الاجتماعي

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