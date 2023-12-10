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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهيئة الوطنية: تخصيص حراسة على صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جزءًا كبيرا من اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية تم غلقها، موضحًا: "مازالت بعض اللجان الفرعية في بعض المحافظات مستمر الانتخاب فيها، ويتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بغلق كل اللجان، وسنحصل على التأكيد بها لغلق الصناديق والاحتفاظ بها في غرفة مغلقة".

وأضاف «بنداري» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه بعد الانتخابات ووضعها في غرفة مغلقة يتم تخصيص الحراسة عليها.

وتابع "العملية الانتخابية في اليوم الأول كان بها إبهار في التواجد من جموع الناخبين، ونشكر الناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم وشاركوا في هذا العُرس وبشاروا حقوقهم وندعو كل الناخبين إلى الاستمرار في التواجد خلال الأيام القادمة اليومين الثاني والثالث لاستكمال هذا العُرس.

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