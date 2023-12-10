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رئيس التحرير
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مراسل "صدى البلد": الشعب المصري يسطر ملحمة تاريخية في الانتخابات الرئاسية

مراسل صدى البلد
مراسل صدى البلد

رصد عاصم الشندويلي، مراسل “صدى البلد”، سير اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية، من محطة الرمل.

وتحدث مراسل صدى، عن إقبال المواطنين، قائلا: الشعب المصري يسطر ملحمة تاريخية.. حيث قام أهالي الإسكندرية بالاحتفال طوال اليوم، وذلك تعبيرا عن فرحتهم بالاستحقاق الدستوري.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.


وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

الانتخابات الرئاسية الاسكندرية محافظة الاسكندرية محطة الرمل الهيئة الوطنية للانتخابات

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