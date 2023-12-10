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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان غرفة العمليات الختامي لحزب المصريين الأحرار لليوم الأول للانتخابات الرئاسية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أصدرت غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، البيان الثاني، مع ختام أول ايام الأنتخابات الرئاسية وقبيل لحظات من اغلاق أبواب الاقتراع وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الأول.

رصدت غرفة العمليات خلال اليوم الأول اقبالا كبيرًا من الناخبين من مختلف فئات المجتمع المصري في ربوع الجمهورية وتصدر المشهد خلال الساعات الأولي كبار السن والمرأة المصرية، وبخاصة في محافظات الصعيد والقاهرة الكبري والجيزة، وتوافد متوسط نسبيا في محافظات الإسكندرية والفيوم والأقصر وقنا ومطروح والوادي الجديد، وتزايد بعد السادسة مساءًا ويرجع ذلك بعد انتهاء مواعيد الاعمال في غالبية المصالح الحكومية والخاصة.

وفق الرصد المباشر للشارع المصري من خلال شباب حزب المصريين الأحرار وقياداته بالشارع رصد وجود بعض الإشكاليات سواء من الجانب التقني حيث تعطل لنحو ساعة الموقع الخاصة باستخراج لجان الاقتراع والتصويت، وايضا بعض الاشكاليات  باحد لجان الأقتراع بلجنة الأقتراع بمدرسة الرسالة الخاصة بمنطقة عين شمس نظرًا للتدافع وإغلاق الباب امام الناخبين، مما أدي للتزاحم ، وتم السيطرة عليها والتعامل مع الموقف في غضون ساعة؛ كما رصد إشكالية تخبط بشان لجان الوافدين بمنطقة الخصوص وتعامل شبابنا مع الامر بتوجيه المواطنين للجان المخصصة؛ وتم مد بعض اللجان للتصويت لحين تصويت اخر ناخب متواجد بمقر الاقتراع.

كما ورد لغرفة العمليات المركزية شكاوي من المواطنين بشأن لجان الاقتراع في مدرسة عقيلة سعد الابتدائية  صفط الخمار – بمحافظة المنيا لعدم جاهزية الطريق او وجود اضاءة نهائياً، مما يؤثر علي التوافد؛ ولم ترصد تجاوزات اخري .

كما ساهم الحزب علي العمل لتوفير سبل النقل والراحة لكبار السن وذوى الهمم لتيسير العملية الانتخابية عليهم وتعاونًا لمساعدة تلك الفئات، وياتي ذلك في إطار الجهود المدنية؛ وإذ يعرب الحزب عن خالص شكره وتقديره لجهود كافة  الجهات المختصة وعلي رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات وحملات  المرشحين للالتزام لكامل بكافة الضوابط القانونية.

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