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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يقود مسيرة حاشدة في الدقي والعجوزة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

قاد النائب أحمد دياب، وكيل مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، مسيرة حاشدة بحيي الدقي والعجوزة، مساء اليوم الأحد؛ للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع استمرار أعمال التصويت باليوم الأول، والتي اختتمت فعالياتها في التاسعة من مساء اليوم، وسط مشاركة غير مسبوقة من جانب المواطنين.

ضمت المسيرة حشود بالآلاف الذين حرصوا على مشاركة النائب في هذا الحدث الاستثنائي، من أجل التأكيد على حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري وتلبية نداء الواجب الوطني، وهو ما تجسد أمام لجان الانتخابات اليوم.

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام مصر، وشعار المرشح الرئاسي، وسط هتافات وشعارات وطنية، ألهبت حماس الناخبين والمشاركين في المسيرة.

بدوره، أكد النائب أحمد دياب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن حرصه على التواجد منذ اللحظة الأولى بين المواطنين لحثهم على التصويت في الاستحقاق الدستوري الأرفع، ينبع من مسؤولية وطنية، خاصة في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بنا.

وأعرب "دياب" عن فخره بالاصطفاف الشعب خلف الدولة المصرية، وإرسال رسائل للعالم بأن مصر دولة مستقرة تمارس استحقاقها الانتخابي في أجواء ديمقراطية خالص، يحدد فيها المصريون وحدهم مستقبلهم.

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