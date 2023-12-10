لافروف: موسكو لم 'تقطع' علاقاتها الدبلوماسية مع برلين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم 'تقطع' علاقاتها الدبلوماسية مع برلين، مشيراً إلى قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق اعتماد سفير ألماني جديد.

وفي يوم الاثنين، أدى بوتين اليمين الدستورية 21 سفيرا جديدا، بما في ذلك سفراء ألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا.

وخلال مراسم الكرملين، أكد الرئيس أن التعاون المعطل بين روسيا وألمانيا لم يكن مفيدًا لبرلين أو لموسكو، مضيفًا أن بلاده تؤيد التعاون على قدم المساواة.

وقال لافروف لمراسل قناة روسيا 1 بافيل زاروبين قبل الحفل: 'نحن لن نقطع أي علاقات دبلوماسية. وسيتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق اعتماد السفير الألماني ألكسندر غراف لامبسدورف اليوم. لكننا سنقول لهم الحقيقة'.

وفي مايو، أعلنت الحكومة الألمانية أنه سيتم السماح لقنصلية واحدة فقط من أصل خمس قنصليات روسية في ألمانيا بالعمل، إلى جانب السفارة الروسية في برلين.

كما أغلقت ألمانيا قنصلياتها في كالينينجراد وييكاتيرينبرج ونوفوسيبيرسك، وتركت السفارة في موسكو والقنصلية في سانت بطرسبرغ مفتوحة.

وتم اتخاذ هذا الإجراء ردًا على قرار موسكو تحديد عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في روسيا، والذي كان بدوره بمثابة خطوة متبادلة بعد أن طردت برلين العشرات من الدبلوماسيين الروس في أبريل.