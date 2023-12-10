"حملة السيسي" تكشف عدد المصوتين في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية

وجه كريم سلام، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر للشعب المصري على الاقبال بكثافة على الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يضرب أورع الأمثلة أمام الصناديق من أجل دعم الدولة المصرية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وتابع"سلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الانتخابات الرئاسية الحالية ليست لاختيار مرشح للرئاسة فقط، ولكنها لاختيار الدولة والوقوف بجانب الدولة المصرية في جميع قراراتها، خاصة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتابع أن هناك حشودًا كبيرًا على اللجان، خاصة من الشباب والنساء، وهذا الأمر يتمركز بصورة كبيرة في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن الشباب هم عنوان هذه الانتخابات، وهذا بسبب قيام الرئيس السيسي بتمكين الشباب بصورة لم تحدث من قبل وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منذ ساعات أعلنت أن نسبة التصويت تخطت الـ5 مليون صوت، معقبًا:" أحنا بنافس نفسنا، ونسعى لكسر كل الارقام الماضية في الانتخابات"