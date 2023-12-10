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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة المستقبل: إقبال كثيف على التصويت باليوم الأول.. ولا خروقات بالعملية الانتخابية

حماة المستقبل
حماة المستقبل

أصدرت غرفة عمليات حزب حماة المستقبل المركزية، بيانا، حول مجريات اليوم الأول للتصويت على الانتخابات الرئاسية، بعد انتهائه، أكدت خلاله، الإقبال الكثيف على كافة اللجان بكل محافظات الجمهورية، طيلة اليوم الأول، مع رصدها التزاما كبيرا من أنصار المرشحين.

وقالت غرفة عمليات حزب حماة المستقبل، أن اليوم الأول شهد تغطية إعلامية كثيفة وسط اهتمام دولي بالانتخابات الرئاسية المصرية، مشيدة بالتناول الإعلامي وموضوعيته في الطرح، وتأكيده أن الانتخابات الرئاسية تشهد حرية لدى المواطنين في اختيار مرشحيهم دون أي تأثير.

وأشارت غرفة العمليات المركزية، إلى أنه بالتواصل مع غرف عمليات الحزب في عدد من المحافظات، لم نشهد أي خروقات أو مخالفات شابت العملية الانتخابية وأن ثمة التزام من الجميع، متقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات بالشكر لتيسير إجراءات التصويت في كل اللجان الانتخابية.

وأكدت أنها مستمرة في الانعقاد لرصد العملية الانتخابية طيلة أيام التصويت غدا وبعد غد، متوجهة بالشكر للشعب المصري الذي حرص على الحضور الكثيف للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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