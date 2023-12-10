حسين فهمي: المشاركة في الانتخابات واجب.. و"لازم اختار اللي يحكمني"

قال الفنان حسين فهمي، إنه كان حريص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الانتخابات أمر ضروري، وفي المجتمعات المتحضرة يتم النظر إلى الانتخابات على أنها أمر واجب، موضحا "الناس المتحضرة تقولك أنا دافع ضرائب وليا حق في البلد دي فليا حق أني أدخل انتخب اللي يحكمني واللي شايفه رئيس".

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أحد أهم الواجبات لأي مواطن هي اختيار من يحكمه، ولذلك قرر النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن أوروبا وأمريكا لديهم اهتمام كبير بالمشهد الانتخابي المصري.

وتابع حسين فهمي، أن ما لفت نظره في الانتخابات اليوم هو تواجد الشباب بشكل مكثف، ليعرف أهمية الانتخابات، مناشدا "لازم نربي أجيالنا على الكلام ده، وأن صوتك مؤثر لأن دول اللي هيحكموا البلد الفترة الجاية ويختاروا الرئيس".