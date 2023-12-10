البطل البارالمبي إبراهيم حمدتو: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

قال إبراهيم حمدتو، البطل البارالمبي المصري، إنه كان سعيدا للغاية بالمشاهد الانتخابية صباح اليوم، فقد كانت هناك سعادة كبيرة بين المواطنين، والمستشارين المتواجدين كانوا يرحبون بالمواطنين، ولا أحد كان يزيد عن دقيقة ونصف في الانتخابات، والأمر كان يسير بكل سلاسة ويسر.

أضاف "حمدتو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه بالنسبة للرياضيين أعظم وسام يحصل عليه؛ هو السلام الوطني خارج أرضه، والوقت الحالي هو السلام الوطني داخل الأرض، إذ أن الإدلاء بالصوت هو سلام وطني ويجب تلبية نداء الوطن.

وتابع، أنه يجب على الجميع تلبية نداء الوطن، وذلك في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تحديات عديدة في الوقت الحالي، "لازم كلنا ننزل ونشارك، ونقول رأينا، ونقول للعالم كله أن مصر كلها واقفة ومع بعضنا".