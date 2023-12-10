أيمن يونس: المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن

قال أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، إن الانتخابات الرئاسية تأتي هذه المرة في توقيت عصيب للغاية، ويجب إدراك ذلك، والمشاركة في الانتخابات جزء من حق كل مواطن في الاختيار، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات هي سر وجودنا في هذا الوطن.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

أضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن من يحاول الامتناع عن التصويت أو حث المواطنين على الامتناع عن التصويت في الانتخابات هي أشخاص مرفوض تواجدها في هذا الوطن.

وتابع أيمن يونس، أن جماعة الإخوان وغيرها ممن يحاولون إفساد العملية الانتخابية تأتي في ضوء أنهم ظهروا على إثارة الفتن والشائعات، إذ أن جزء من صنعتهم هي التشكيك في كل ما يقال، والتشكيك في كل النجاحات، إذ أن عملية التشكيك جزء من الصناعة، خاصة أنهم فقدوا مصداقيتهم بالكامل.

واستكمل: أن توقيت صناعة الفتن هي اللعبة التي يستغلونها من أجل التلاعب بالعقول البسيطة، ولكن الدولة بالكامل تكافح من أجل العقول البسيطة.