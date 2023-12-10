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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ولادة وملابس إحرام| مواقف تصدرت المشهد في أول يوم بانتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

شهدت الدولة المصرية اليوم، الأحد، مظهرا يعكس العزيمة والإصرار، وذلك أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

انتخابات الرئاسة 

ولادة على باب لجنة الانتخابات

فاجأت آلام الولادة، سيدة خلال الإدلاء بصوتها داخل لجنة انتخابية بمركز بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وفوجئت أسماء جمال أحمد محمد، بألم الولادة خلال إدلائها بصوتها داخل لجنة مدرسة الشهيد حسن زيدان بقرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بني سويف.

وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، السيدة إلى المستشفى الجامعي لإجراء عملية الولادة داخل المستشفى.

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بملابس الإحرام شاب يدلي بصوته في إحدي اللجان الانتخابية

لفت شاب أنظار الحضور أثناء توافده على لجنة الاقتراع للإدلاء بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية، بينما كان يرتدي ملابس الإحرام.

وتعد الملابس البيضاء البسيطة للإحرام جزءًا من تقاليد الحج والعمرة في الدين الإسلامي، والذي يتطلب من المسلمين الابتعاد عن الزينة والمظاهر ، والتركيز على العبادة.

وقد أثارت ملابسه اهتمام الحضور ووسائل الإعلام المتواجدة في المكان، وعلى الرغم من أن الشاب لم يقدم أي تصريح رسمي بشأن ارتدائه لملابس الإحرام، إلا أنه لفت نظر العديد من الحاضرين.

انتخابات الرئاسة 

بالعكاز زوجان مسنان يتحديان الصعاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

في مشهد يعكس الإصرار والحب للوطن، قرر زوجين مسنين تحدي الصعاب والمشاركة في العملية الانتخابية بأول أيام الانتخابات الرئاسية، رغم عدم قدرتهما على السير بشكل طبيعي.

وظهرا معا، يستخدمان عكازاً للحفاظ على توازنهما، وذلك للتأكيد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة مستقبل مصر.

بدت على وجوههما علامات التعب والتحدي، إلا أن الحماس والإصرار لم يتلاشَ. فقد أكد الزوجان لـ “صدى البلد” أن المشاركة في العملية الانتخابية تعد واجبًا وطنيًا لا يمكن تجاهله، وأن الوقوف في صفوف الناخبين هو واحدة من أهم الفروض الوطنية التي يجب على كل مواطن الالتزام بها.

ولادة على بابا لجنة الانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة لعام 2024 بملابس الإحرام شاب يدلي بصوته في إحدي اللجان الانتخابية بالعكاز زوجان مسنان يتحدان الصعاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية

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