طاهر أبو زيد: الشعب يدرك أن اللحظة فارقة ولديه وعي بالواجب الانتخابي

أشاد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق بالإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية قائلا: أنه اقبال هائل وأعداد كبيرة جدا، ترضي الجميع.

وقال أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc ، أن الشعب يدرك اللحظة الفارقة ولديه وعي بالواجب الانتخابي والواجب الوطني وبالتالي فالمصريين لن يغيبوا عن الموعد ويدركون جيدا لمستقبلهم وقرارهم ووطنهم .

ووصف الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بغير المسبوقة ولن تتكرر وستسجل أرقام قياسية في المشاركة، مشيدا باهتمام وزير الرياضة بجميع الرياضات واهتمامه بعودة الجماهير للملاعب في كرة القدم.