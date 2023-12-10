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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ عبر الفيديو كونفرانس بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية والتى تقام بصالة حسن مصطفى  خلال الفترة من  ٨ حتى ١٥ ديسمبر الحالي ويشارك في البطولة 4 دول هي مصر ، غانا، الجزائر، وكوت ديفوار.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض لطابور الدول المشاركة،  الذي أشاد بروح المنافسة والتعاون الرياضي بين الدول الأفريقية.

 وحضر الحفل الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، والدكتوره سونيا عبد الوهاب رئيس مجلس امناء صاله دكتور حسن مصطفي  ومحمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية.

و أكد  وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في كلمة خلال حفل الافتتاح على أهمية هذه البطولة في تعزيز روح المنافسة الرياضية وتمكين الرياضيين المصريين من المشاركة في الأحداث الدولية. 

كما أعرب عن فخره بتنظيم مصر لهذه البطولة الهامة وتوفير بيئة مناسبة للاعبين لتحقيق طموحاتهم وتمثيل بلادهم على المستوى الأفريقي والعالمي والبارالمبي.

واضاف بأن هذه البطولة تأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم الابطال البارالمبيين  فضلا عن تحقيق  الإنجازات على كافة المستويات القارية والعالمية والبارالمبية.

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