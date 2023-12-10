لماذا كانت الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة.. جمال الكشكي يكشف مفاجأة على الهواء

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: إن اليوم كان يوما مبهرا وكان حكاية شعب.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي احمد موسي، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الشعب الذي ذهب إلى التصويت اليوم للانتخابات، هو الشعب الذي انتصر فى حرب أكتوبر 1973، وهو الشعب نفسه الذي عندما تعرى كتف الدولة المصرية فى 2011؛ سترها فى 2013، وقام بأكبر جمعية عمومية فى تاريخ العالم.

وتابع الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أنه دائما اليوم الأول فى الانتخابات الرئاسية يكون أضعف يوم، واليوم العكس حدث، لافتا إلى أن هذا دليل على وجود تغير إيجابي.