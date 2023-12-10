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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وجه التحية لأهالي الجيزة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

علق الإعلامي أحمد موسي، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “النائب محمد أبو العينين وجه التحية لأهالي الجيزة بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدى البلد”: “اليوم كانت جولة مهمة للنائب محمد أبو العينين.. وكان هناك وفد يترأسه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، وهو رئيس وفد برلمان البحر المتوسط”.

وتابع الإعلامي أحمد موسي: “أعضاء الوفد من إيطاليا والبرتغال والأردن والمغرب وليبيا وفلسطين، وكان هناك إقبال شديد على الانتخابات فى الجيزة، وكان النائب يحييهم”.

وفي سياق متصل، قاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورو متوسطي، مسيرة حاشدة في محافظة الجيزة، تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وظهر النائب محمد أبو العينين، وسط  الحشود وسط شوارع الجيزة، لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث رافق النائب البرلماني خلال مسيرته، وفدا من البرلمان الأورو متوسطي، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ووجه وكيل مجلس النواب، التحية للمواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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