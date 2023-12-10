النائب محمد أبو العينين يتفقد سير التصويت في الانتخابات الرئاسية بالجيزة

تفقد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وشقيقته السيدة سمية أبو العينين، لجنة الفاروق عمر بالجيزة في جولة لمتابعة سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة.

الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية

يقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لفعاليات انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مرسلين لصدى البلد، في جميع المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وعرض هاني النحاس، مراسل القناة من أمام منطقة التجمع، آخر الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية، وقال إن هناك تسهيلات كثيرة لـ المواطنين من أجل التصويت بالانتخابات الرئاسية.