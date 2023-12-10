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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسام على صدري.. محمد رمضان يوجه رسالة لوليد توفيق بعد تصريحاته الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

وجه النجم محمد رمضان رسالة شكر إلى الفنان وليد توفيق بعدما مدحه خلال لقاء له عبر برنامج “كتاب الشهرة”.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه علي انستجرام :"النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة اعتز بها ، تحياتي لك وللشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول ".

واعترف وليد توفيق أنه صرح سابقاً بأنه سيكون للفنان المصري محمد رمضان مكاناً مهماً في الوسط الفني وأنه سيصبح نجماً عالمياً، مؤكداً على أنه يوافق على مشاركته بطولة فيلم فيما لو عرض عليه.


ندم وليد توفيق

وأعرب وليد توفيق عن ندمه حيال عدم إكمال تعليمه ودراسته في المعهد العالي للموسيقا، إضافة إلى قلة رؤيته لوالديه قبل وفاتهما وتقصيره تجاههما بسبب انشغالاته الفنية.

وأسدل وليد توفيق الستار عن الطريقة التي اعترف فيها بحبه لزوجته وملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق كاشفاً أنها كانت في دمشق بإحدى حفلاته وأحبته حينها ليعترفا بعدها بحبهما.

وأكد توفيق على أنه لو اختارت جورجينا الشهرة لما تزوجها لأنه أراد امرأة تبقى إلى جانب أولاده تهتم بأمور بيته في غيابه.

ونفى أن يكون هو السبب في الاختفاء عن الشهرة والأضواء مؤكداً على أن زوجته ابتعدت برغبة منها، مشدداً على كثرة المرات التي طالبها بالظهور حتى ظهرت إلى الإعلام بعد غياب.

من جهة أخرى، لفت توفيق إلى أنه ليس مع تعدد الزوجات لأنه من الأفضل إذا تواجدت المشكلات أن ينفصل كل منهما إلى حياته الخاصة ويعاود الزواج.

محمد رمضان كتاب الشهرة

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