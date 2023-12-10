صلاح مغاوري: الإقبال على اللجان ينم عن وعي المواطن بأهمية الاستحقاق الرئاسي

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية كان مشهودا ومعبرا للغاية، وشاهدنا الإقبال الكثيف من قبل الناخبين الذين خرجوا عن بكرة أبيهم، للتعبير عن انتمائهم لهذا الوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الإقبال على اللجان الانتخابية ينم عن وعي شديد من جانب المواطن المصري بأهمية هذا الاستحقاق الرئاسي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

شعور المواطن

وأوضح أن الشعب المصري قال كلمته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يمتد هذا الشعور خلال اليومين المقبلين، وهو شعور المواطن المصري بعظم الدور الملقى على كاهله، والذي دفع الهيئة الوطنية للانتخابات لمد التصويت.

ولفت إلى أن هناك 14 منظمة دولية عالمية مسموح لها بمتابعة الانتخابات، ونحو 62 منظمة محلية، ما يعكس الثقة في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.