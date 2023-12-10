عضو هيئة مكتب حملة السيسي: الشعب المصري أبهرنا بكثافة المشاركة الانتخابية

أشاد النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بإقبال الشعب المصري على المشاركة في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال النائب عصام هلال عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،: "مشهد غير مسبوق منذ عام 2014 في ظل ظروف حالة وهامة تحيط بالدولة المصرية وهي رسالة من الشعب المصري".

وأضاف في مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لأول مرة نشاهد الناخب المصري قبل فتح اللجان بساعات أمام لجنته الانتخابية".

ولفت إلى أن كثافة الاقبال على مدار اليوم لم تكن متقطعة بل كانت قوية على مداره، ولم تتأثر، متوقعاً في ضوء مشهد اليوم الأول من سير العملية الانتخابية، أن تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات عن عامي 2014 و2018".