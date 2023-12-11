وقف إطلاق النار.. تفاصيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتوقعة الثلاثاء لغزة

أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الإثنين، أن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة يطالب بحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة يطالب أيضا بإفراج فوري وغير مشروط على الرهائن المتواجدين في قطاع غزة لدي حركة حماس.

وأضاف المصدر، أن هناك مشروع قرار جديد قدمته المجموعة العربية سيتم مناقشته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصوت الثلاثاء على مطلب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وعلى جانب آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وقال جوتيرتش خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة 2023، إنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن النظام الصحي في القطاع ينهار.

وأضاف أنه لن يستسلم إزاء العمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومنع كارثة إنسانية، موجهًا الشكر إلى قطر على جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية.

وتابع جوتيرتش قوله “ ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق”، مؤكدًا أن مجلس الأمن مشلول بفعل الانقسامات مما أدى إلى عرقلة الحلول من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.