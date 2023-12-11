رئيس الاتحاد الديمقراطي: الشباب أصبح يدرك أن الهجرة لا تفيد ومستقبله في مصر

الاتحادي الديمقراطي: الحوار الوطني أعاد الحياة الديمقراطية والمناخ السياسي

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن المشهد الذي رأيناه اليوم أمام اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية غير مسبوق، ويدل بشكل كبير على وعي الشعب كله بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري رأى مكتسبات ما بعد 30 يونيو، وتطور الطرق والمواصلات وإنشاء الموانئ الجديدة وربطها بالمدن الصناعية وتنمية سيناء، فالمواطن يخشى على هذه المكتسبات وهو يرى الدول المحيطة بمصر وما يحدث لها، فمن أجل ذلك نزل وشارك في الانتخابات.



ولفت إلى أن الأحزاب حصلت على الضوء الأخضر في الحوار الوطني لإحياء الحياة الديمقراطية في مصر، الكل يعبر عن رأيه والمناخ أصبح مناسبا، وفي تحالف الأحزاب التقينا بالشعب المصري في كل المحافظات خلال المؤتمرات الانتخابية.

وأوضح أن ارتفاع نسب الإقبال على المشاركة في التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية، يظهر وعي المواطنين بأهمية المشاركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والشباب أصبح يدرك أن الهجرة لا تفيد ومستقبله في مصر، حتى المصريين في الخارج باتوا مهتمين بالوضع في مصر.



