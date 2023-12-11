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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. ميرنا نور الدين تخطف القلوب في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وتألقت ميرنا نور الدين، بإطلالة جذابة مرتدية تيشرت باللون الأبيض، وبنطال جينز، مع ميك أب رقيق وناعم علي وجهها وتسريحه شعر كعكة لأعلى.

 

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

اعمال ميرنا نور الدين أحمد عبدالوهاب أوس أوس بيومي فؤاد علي ربيع عمرو عبدالجليل وليد أبو المجد

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