بإطلالة ناعمة.. ميرنا نور الدين تخطف القلوب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وتألقت ميرنا نور الدين، بإطلالة جذابة مرتدية تيشرت باللون الأبيض، وبنطال جينز، مع ميك أب رقيق وناعم علي وجهها وتسريحه شعر كعكة لأعلى.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.