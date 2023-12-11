أم الدنيا حديث العالم.. برلماني: المصريون سطروا ملحمة في أول أيام الانتخابات الرئاسية|فيديو

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إن المصريين سطروا ملحمة رائعة في أول أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه كان هناك مطالبة من الهيئة الوطنية للأنتخابات بالدفع بقضاه إحتياطيين ، نظراً لزيادة عدد الناخبين ،و هذا يعني أن الهيئة الوطنية للأنتخابات مستعدة لجميع السيناريوهات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف محمود القط خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة عبر فضائية "صدى البلد"، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تحظى بشفافية مطلقة و تنظيم، وترتيبات، معلقاً:" مصر تضرب مثال للعالم كله ، بإرادة المصريين في القيام بإنتخابات رئاسية تتحدث عنها المنظمات الدولية و صحف العالم"

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن حشد الناخبين الأمس لم يقل نيهائياً على مدار اليوم، متابعاً:" الناخبين جلسوا أمام اللجان اثناء الساعة الإستراحة، ولم يغادروا إلا بعد أن أدلوا باصواتهم"