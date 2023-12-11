عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد انتقادها جثث الشهداء الفلسطينيين.. حملة مقاطعة كبيرة على فيسبوك لـZara

بعد انتقادها جثث
بعد انتقادها جثث الشهداء الفلسطينيين..حملة مقاطعة كبيرة على

أطلق نشطاء عرب دعوات لمقاطعة متاجر "Zara" للملابس، بسبب حملة دعائية لتشكيلة الملابس الجديدة، التي اعتبرها كثيرون أنها مستوحاة من المشاهد المروّعة والمؤلمة لسكان فلسطين بقطاع غزة، الذين يواجهون عدواناً صهيونياً مستمراً منذ ما يزيد عن شهرين.

وتضمنت الحملة الدعائية صورًا لعارضات أزياء يرتدين ملابس سوداء، ويحملن أكفانًا بيضاء، كما ظهرت صور أخرى لأشخاص يخرجون من بين الركام والدمار، في مشاهد اعتبرها كثيرون أنها تشبه مشاهد الحرب في غزة.

وأثارت هذه الصور موجة غضب ودعوات لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة، حيث تصدّر وسم مقاطعة "Zara" قائمة الأكثر تفاعلاً عبر منصة إكس في الدول العربية، لا سيما في مصر والسعودية والأردن.

وقال «جاسم حمد الغيث»، على إكس: “شركة Zara للملابس ترقص على جثث أهلنا في غزة، وتجعل الأهوال والمجازر التي يتعرضون لها مادة تسويقية لمنتجاتهم التعيسة!!.”

بعد انتقادها جثث الشهداء الفلسطينيين..حملة مقاطعة كبيرة على فيسبوك لـ Zara

كما رأت «نور العمر» أنّ محلات "Zara" "كشّرت عن أنيابها وظهرت وساختها، "زارا" بكل وحشية تروج لإعلانها الجديد بالأكفان والجثث! قذارة جديدة تُضاف لمكب نفايات العالم".

ولم تعلّق شركة "Zara" على الانتقادات التي طاولتها، لكنها عمدت إلى حذف إحدى الصور الدعائية من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة العارضة الحاملة للكفن الأبيض، إلا أنّ الصور الأخرى لم تخفف من حدة الانتقادات ودعوات المقاطعة.

 

تاريخ Zara في معاداة الفلسطينيين

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "Zara" دعوات للمقاطعة بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية. ففي عام 2022، استضافت لقاءً انتخابياً لعضو الكنيست اليميني "إيتمار بن غفير". كما استضافت "جوي شويبل"؛ رئيس فرع "زارا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أكتوبر 2020، رئيس حزب "العظمة اليهودية" اليميني "إيتمار بن غفير" في فعالية انتخابية، ما أثار ردات فعل غاضبة حينها، على أثرها أحرق بعض المستخدمين قطعاً كانوا قد اشتروها من العلامة التجارية كما دعوا لمقاطعتها.

وفي عام 2021، أدلت المصممة الرئيسية لـ"Zara" "فانيسا بيريلمان" بتصريحات مسيئة بحق الفلسطينيين، ووصفتهم بالإرهابيين.

و"زارا" شركة تأسست في إسبانيا عام 1975، ولها أكثر من ألفي متجر في أكثر من 90 دولة حول العالم، من بينها دول عربية.

وجاءت إعلانات "Zara" الجديدة، وسط المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 17700 شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

ووضعت الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة العديد من الشركات العالمية في ورطة غير مسبوقة، لا سيما التي انحازت إلى إسرائيل مباشرة أو التي اتخذت دولها مواقف داعمة للاحتلال، إذ باتت تتحمّل فواتير باهظة لمواقفها التي تسببت في مقاطعة واسعة لأنشطتها، لا سيما في المنطقة العربية، وهو ما يمكن أن يمتد لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الصراع.

ZARA غزة الانتقادات نور العمر الفلسطينيين اسبانيا معاداة الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

موضوعات متعلقة

بأقل من 2500 جنيه.. موبايل جديد بـ dynamic island توأم iPhone 15

سعره 3700 جنيه فقط.. سامسونج تخفض سعر أحدث هواتفها

أخبارالتكنولوجيا..أرخص موبايل سامسونج جديد بكاميرا ممتازة..اشتري موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 20 ألف جنيه

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Honor في الأسواق..بسعر رخيص جدا

بأقوى معالج وبطارية..أحدث هاتف للشباب من Vivo بسعر 5000 جنيه

انقراض البشر في 2030..مخاوف كبيرة للذكاء الاصطناعي يحذر منها الخبراء

عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 20 ألف جنيه

محدش هيقدر يمسك عليك voice note تاني..أحدث مزايا واتساب للخصوصية

ترشيحاتنا

يا مصر يا أم الكرامة والله يعزك يا سيسي.. دبكة سورية فى الانتخابات بأكتوبر

صحيفة: إسرائيل استخدمت قنابل فسفورية أمريكية في لبنان.. ومنظمات حقوقية: جريمة حرب

أمام الجامعة العمالية.. زحام وطوابير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية |شاهد

تنتهك صفقات التبادل.. إسرائيل تلاحق أسيرة فلسطينية محررة

مدبولي يتابع الانتخابات الرئاسية مع المحافظين بالفيديو كونفرانس

المقاومة الفلسطينية تطلق النار بكثافة تجاه مستوطنة ميراف بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ