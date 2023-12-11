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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض الأسعار..Realme أطلقت أحدث هاتفين بـ 5000 جنيه

انخفاض الأسعار..Realme
انخفاض الأسعار..Realme أطلقت أحدث هاتفين بـ 5000 جنيه

أطلقت شركة Realme بهدوء اثنين من الهواتف الذكية الجديدة منخفضة التكلفة في الصين. كلاهما يدعم تقنية 5G وينتمي إلى نفس السلسلة.

هذه الهواتف تحمل اسم Realme V50 و Realme V50s على الرغم من اختلاف الأسماء ، إلا أنها تأتي بنفس مجموعة المواصفات. ومع ذلك ، فإن أحدها أكثر تكلفة من الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهواتف تشبه Realme 11x ولكنها تتميز بكاميرا مختلفة وتشحن بمعدل أبطأ. دعنا نتحقق من كل ما لديهم ليقدمه.

تتميز سلسلة Realme V50 بتصميم إطار مسطح ووحدة كاميرا دائرية. يبلغ سمكها 7.89 مم ووزنها 190 جرام.

تم تصميم الهواتف حول شاشة عرض مركزية مقاس 6.72 بوصة. توفر لوحة LCD هذه دقة 2400 × 1080 بكسل (FHD +) ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، ومستوى سطوع ذروة 680 شمعة.

علاوة على ذلك ، فهي مدعومة بمعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus. على جانب البرنامج ، تقوم بتشغيل Realme UI 4.0 المستندة إلى Android 13.

تضم إعدادًا مزدوجًا للكاميرا في الخلف، يقترن مستشعر 13 ميجابكسل الأساسي بمستشعر ثانوي غير محدد ، وهو على الأرجح مستشعر عمق، بينما توجد في المقدمة كاميرا 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تأتي الأجهزة مزودة بمستشعر بصمة مدمج في الجانب ومقبس سماعة رأس 3.5 مم وفتحة بطاقة MicroSD وبطارية 5000 مللي أمبير، لم يتم ذكر سرعة شحنها. وبالتالي ، من المحتمل أن يدعموا الشحن القياسي 10 واط أو 18 واط.

كما ذكرنا في البداية ، فإن Realme V50 و Realme V50s متطابقان تقريبًا مع Realme 11x ، التي تأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ودعم شحن 33 واط.

سعر Realme V50 و V50s

تحمل سلسلة Realme V50 أسعار تبدأ من 165 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري).

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