وفاة مغنية البوب الأمريكية لولا دي عن 92 عاما

أعلن وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، عن وفاتها خلال الساعات الماضية داخل احدى دور رعايا التمريض عن عمر يناهز الـ 92 عاماً .

وقال وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، فى بيان صحفي انها توفيت وفاة طبيعية .

وقال وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، خلال البيان عن وفاتها في هينسديل بولاية إلينوي.

مغنية البوب الأمريكية لولا دي

ولدت مغنية البوب الأمريكية لولا دي في شيكاجو بالولايات المتحدة في عام 1928، واشتهرت بعدة أغنيات على رأسها أغنيتها "Pretty Eyed Baby" التي طرحت في عام 1951.

وقدمت عروضًا محلية للهواة عندما كانت في التاسعة من عمرها، ثم غنت في برنامج راديو «ABC Teen Town»، الذي عُرف فيما بعد باسم «Junior Junction»، في عمر 16 عاما.

قدمت مغنية البوب الأمريكية لولا دي بعدها مجموعة من الأغاني الشهيرة منها «Only You»، التي باعت أكثر من نصف مليون نسخة.

قامت مغنية البوب الأمريكية لولا دي باجراء جولة مع نجوم مثل بوب هوب وجوني راي وجيمي دورانتي في الخمسينيات والستينيات.