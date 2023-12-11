أعلى من 2014.. الانتخابات الرئاسية 2024 تحقق رقما قياسيا.. رئيس الهيئة الوطنية يكشف التفاصيل

الانتخابات الرئاسية 2024.. دخلت مصر اليوم الإثنين، يومها الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين بمختلف الأعمار والفئات، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتصدر المشهد بنسبة كبيرة وجود الشباب والسيدات وكبار السن.

انتخابات 2024 أعلي نسبة من 2014

وقال المستشار أحمد البنداري، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024، تعد أعلي نسبة من انتخابات الرئاسة 2014.

وأشار المستشار أحمد البنداري، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في المؤتمر الصحفي، إلى أن نسبة الأقبال من قبل المصريين كبيرة وهي الأعلي منذ 2014.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، أن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية بالانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، كما استعلم 500 ألف عبر الرسائل النصية علي الرقم 506207، وكذلك 500 ألف آخري عبر رسائل البريد.

وأوضح أن هذا الرقم قياسي لم يحدث منذ 2014 والذي وصل وقته إلى مليون مستعمل.

وأوضح مدير الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أن غرفة العمليات أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، للمتابعة اللحظية حيث اكدوا انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت ومعرفة موعد فتح اللجان بعد الراحة.